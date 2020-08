Son muchos los animes deportivos que captaron la atención de su público en estos últimos años, tales como el recién finalizado Haikyuu!: To the Top y Ahiru no Sora, título inspirado en la novela ligera escrita por Takeshi Hinata y que es transmitido desde octubre de 2019.

El capítulo 43 de Ahiru no Sora se estrenará este miércoles, 12 de agosto, a las 6.30 a. m. (hora peruana) a través de las cadenas japonesas MDS, TBS, Tokyo MX. A la misma hora será lanzado por el servicio de streaming Crunchyroll a nivel mundial.

¿Cómo y a qué hora ver Ahiru no Sora capítulo 43?

Ahiru no Sora capítulo 43 se estrenará en Japón este 12 de agosto a las 6.30 a. m. (hora local); en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

- Centroamérica (excepto Panamá): miércoles 12 de agosto a las 5.30 a. m.

- Perú: miércoles 12 de agosto a las 6.30 a. m.

- México: miércoles 12 de agosto a las 6.30 a. m.

- Colombia: miércoles 12 de agosto a las 6.30 a. m.

- Ecuador: miércoles 12 de agosto a las 6.30 a. m.

- Panamá: miércoles 12 de agosto a las 6.30 a. m.

- Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: miércoles 12 de agosto a las 7.30 a. m.

- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: miércoles 12 de agosto a las 8.30 a. m.

Tráiler de Ahiru no Sora capítulo 43

Sinopsis oficial de Ahiru no Sora

Sora Kurumatani, robusto, débil pero muy apasionado, ingresa a la preparatoria Kuzuryuu con la esperanza de cumplir los deseos de su madre de dominar su primer torneo de preparatoria. Sin embargo, el club de baloncesto, convertido en guarida para delincuentes, hace todo menos jugar al baloncesto.

Los miembros de su club, Momoharu Hanazono, un hábil bloqueador que puede hacer saltos de poder pero es horrible disparando, y su hermano gemelo Chiaki, un talentoso armador, también ha perdido interés en el deporte. Con solo un juego abrumado por la adrenalina y la emoción, y el amor puro de Sora por el juego, el espíritu juvenil del baloncesto se reaviva.