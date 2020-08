Debido a la propagación del coronavirus, la industria del anime se vio paralizada este 2020, retrasando varios títulos conocidos por la comunidad de fanáticos.

Sin embargo, el siguiente año parece ser bastante prometedor para el estreno de populares series animadas como la cuarta y última temporada de Shingeki no kyojin y Nanatsu no Taizai.

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin podría no ser lo que todos esperan

Además, también llegará la nueva entrega de Bleach que cerrará toda su historia con la saga La guerra sangrienta de los mil años. En el caso de The Promised Neverland, la segunda temporada explicará lo que pasó con Emma y sus amigos luego de que escaparan del orfanato.

A través de Twitter, el usuario JokerTheMenace compartió una amplia lista a modo de recordatorio de todos los animes que llegarán para el 2021:

Shingeki no kyojin (temporada 4)

Bleach: thousand year blood war

Shaman King 2021

The Promised Neverland (temporada 2)

Dr. Stone: Stone wars (temporada 2)

Beastars (temporada 2)

Log Horizon (temporada 3)

Nanatsu no Taizai (temporada 4)

Por otro lado, el portal web La Verdad, complementó la lista con otros animes que llegará en algún momento del próximo año:

Boruto: Naruto Next Generations

One Piece

My Hero Academia (temporada 5)

Re: Zero, starting life in another world (temporada 2)

En redes sociales, las respuestas por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y celebraron que pronto podrán ver la continuación de sus series animadas.