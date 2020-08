Tras exitosas temporadas en Netflix, la plataforma de streaming anunció el ingreso de los nuevos capítulos correspondiente a la cuarta parte de Nanatsu no taizai.

En esta ocasión, los denominados siete pecados capitales lucharán contra poderosos enemigos que quieren mantener a Britania bajo el dominio de la raza demoníaca.

En Wrath of the gods vemos el renacer de Meliodas y su lado demoníaco. Además, fuimos testigos de cómo Camelot se convirtió en bastión de los diez mandamientos. Como parte de la historia, el amor entre King y Diana, sumado al de Elizabeth y Meliodas, se llevan la atención de los fans.

Tráiler de Nanatsu no taizai temporada 4

¿The seven deadly sins tendrá temporada 5 en Netflix?

Con el fin del manga de Nanatsu no taizai, fanáticos están solo a la espera de la fecha de estreno de esta parte de la historia, la cual ya ha sido confirmada. The seven deadly Sins sí tendrá quinta temporada en Netflix.

¿Cuándo será el estreno de The seven deadly sins 5?

El estreno de la cuarta parte del anime estaba programado originalmente para octubre de 2020, pero tras la pandemia del coronavirus, su ingreso al servicio se adelantó. Ahora, la temporada 5 ha confirmado su estreno en la televisión japonesa para enero de 2021, por lo que su llegada a Netflix debería ser en agosto o septiembre del mismo año.