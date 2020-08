El manga de Shingeki no kyojin está llegando a su final. La historia de Eren Jaeger y su nuevo plan de destruir a la humanidad está muy cerca de llevarse a cabo.

Una reciente entrevista de Hajime Isayama compartida por el usuario AOTWiki en Twitter, abrió paso a diferentes teorías en redes sociales por parte de sus seguidores, en el cual se le compara al protagonista con Daenerys Targaryen.

Comparan final de Shingeki no kyojin con Game of Thrones. Créditos: Hajime Isayama/HBO

“Era un gran fan de Game of thrones, así que puedo entender los sentimientos de aquellos fans que se decepcionaron por cómo terminó la serie, pero cuando dibujo, estoy expresando mis propios sentimientos, y creo que mientras esté haciendo eso, ellos serán capaces de aceptar cualquier final que les presente”, explicó el mangaka.

“De hecho, he planteado cinco ideas diferentes para un nuevo manga serializado, pero hasta ahora no han llegado a nada. Creo que me gustaría intentar hacer uno más realista, pero aún no he podido producir un manuscrito que cumpla con mis propios estándares”, finalizó Isayama.

Según comentaron los fans en diferentes redes sociales, Eren Jaeger guardaría parecido con la ‘Madre de los dragones', ya que al inicio ambos eran muy confiables y tenían el papel de salvadores; sin embargo, cerca del final de sus programas, los personajes tuvieron un cambio radical por cumplir sus ideales, siendo considerados como villanos.

Recordemos que en Game of thrones, Daenerys tuvo un desenlace violento y que pocos seguidores perdonaron. El final de la serie fue duramente criticado y en muchos casos ‘odiado'.

En Shingeki no kyojin todavía no se conoce cómo terminará la obra, por lo que es probable que Isayama considere otros factores para la actitud de Eren y el destino de la humanidad.