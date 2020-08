My Hero Academia: anime lanzará capítulo especial previo a estreno de nueva temporada

Este domingo 2 de agosto, la edición #35 de la conocida revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, confirmó que el anime ‘My Hero Academia’, obra creada por el mangaka Kohei Horikoshi, tendrá un capítulo especial previo al estreno de su nueva temporada. Este nuevo capítulo llevará por nombre “My Hero Academia: Survive! Do-or-Die Survival Training” y está programado para estrenarse en Japón el día 16 de agosto a través de las cadenas televisivas Hikari TV, J: COM on Demand y TELASA. Además, estará disponible para el resto del mundo en el servicio de streaming Crunchyroll.

Tras el final de la cuarta temporada de My Hero Academia, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de MHA, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción; sin embargo, no se dieron más detalles.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de lo que será esta nueva entrega de My Hero Academia. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien menciona la siguiente frase: “algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

La primera mitad de la cuarta temporada cubrió el arco ‘Hero Intern’, del manga que comenzó en el volumen 14. La segunda mitad del anime, que se centró en el arco del Festival Escolar que inició en el volumen 19 del manga, debutó el 25 de enero.