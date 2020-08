Naruto: ¿podría empeorar más? Nuevo diseño del ninja perturba a los fans [FOTO]

Naruto Uzumaki es conocido por todos los amantes del anime e incluso ajenos por su llamativa apariencia. El ninja siempre fue infravalorado por sus compañeros, pero demostró que tenía todo lo necesario para convertirse en Hokage.

Desde una temprana edad, protagonizó grandes batallas contra enemigos superiores a él y fue víctima de heridas mortales. Sin embargo, ningún ataque al rostro lo desfiguró como lo hizo el artista responsable de la portada del Blu-ray Triple feature collector’s edition.

Whilce Portacio fue el encargado de realizar la cubierta especial y el diseño de los personajes principales. Para sorpresa de los fans, todos presentaban una apariencia más occidentalizada y Naruto fue el menos favorecido con este cambio.

El artista es conocido por su trabajo en Marvel Comics como el dibujante de importante títulos como Uncanny X-Men, Iron Man y Punisher. ¿Debería dejar de incursionar en el mundo del manga? Los lectores afirmaron que sí tras esta experiencia, a través de las redes sociales.

Asimismo, pidieron que el arte de la cubierta sea cambiada o mejorada, pero aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del artista Whilce Portacio o Viz Media. Lo más probable es que la portada se mantenga o realicen una mejora solo en el rostro del protagonista.

El recopilatorio Triple Feature Collector’s Edition de Naruto estará disponible desde el 6 de octubre del 2020 e incluye las siguientes películas: Ninja clash in the land of snow (2004), Legend of the stone of Gelel (2005), y Guardians of the Crescent Moon Kingdom (2006).