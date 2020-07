Uno de los mangas más populares dentro y fuera de Japón es sin duda Shingeki no kyojin, el cual está cerca de llegar a su final y cerrar toda la historia de los terribles titanes.

Muchos seguidores han comentado en redes sociales sobre las diferentes teorías que envuelven la obra del mangaka Hajime Isayama y cómo podría terminar; sin embargo, nada ha sido confirmado.

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin será la última. Foto: Difusión

Según una entrevista compartida por el cibernauta AOTWiki en Twitter, el autor explicó el final que le quiere dar a Shingeki no kyojin e hizo una gran comparación con la serie Game of Thrones de HBO.

”Era un gran fan de Game of Thrones, así que puedo entender los sentimientos de aquellos fans que se decepcionaron por cómo terminó la serie, pero cuando dibujo, estoy expresando mis propios sentimientos, y creo que mientras esté haciendo eso, ellos serán capaces de aceptar cualquier final que les presente”.

Isayama es conocido por mostrar momentos muy realistas dentro de su manga, además de las continuas muertes de personajes importantes presentes en cada capítulo. El autor también mencionó sus planes para nuevos proyectos.

”De hecho, he planteado cinco ideas diferentes para un nuevo manga serializado, pero hasta ahora no han llegado a nada. Creo que me gustaría intentar hacer uno más realista, pero aún no he podido producir un manuscrito que cumpla con mis propios estándares”, finalizó el creador.

El manga 132 de Shingeki no kyojin llegará este 7 de agosto de 2020 y se revelará si Eren Jaeger logrará destruir Marley o si Mikasa y sus amigos lo detendrán.