Este 27 de julio, se lanzó en Japón la edición #35 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y con ella el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, Dr. Stone es la gran sorpresa al haber escalado hasta el primer puesto, dejando a One Piece y a otros populares mangas muy por detrás.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta edición Dr. Stone ganó el primer lugar, mientras que One Piece quedó en segundo, y no muy de lejos los sigue una nueva obra titulada We Never Learn, que por primera vez ingresa al top 3.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #35 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. Dr. Stone

2. One Piece

3. We Never Learn

4. My Hero Academia

5. Haikyuu!!

6. Mashle

7. Jujutsu Kaisen

8. Mitama Ghost Security

9. Black Clover

10. Undead Unluck

11. Chainsaw Man

12. Agravity Boys

13. Act-Age

14. Yozakura-san Chi no Daisakusen

15. Yuna de la posada Yuragi

16. Guardian of the With

Weekly Shonen Jump - Ranking de Popularidad

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a la obra del mangaka Kirara Sakajun, Bone Collection, una nueva serie cuyo primer capítulo contó con páginas a color. Pero en esta ocasión es Time Paradox Gohstwriter, la obra del mangaka Date Tsunehiro, la que aparece en la primera parte, celebrando el lanzamiento de su nuevo capítulo con páginas a color.