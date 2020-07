Este martes 21 de julio, el sitio web oficial para la adaptación animada de Tonkatsu DJ- Agetaro, historia inspirada en el manga creado con Yujiro Koyama, reveló un nuevo tráiler promocional en el cual se dejó ver a los artistas que participarán en esta obra. Un detalle importante es que el conocido cantante Bruno Mars interpreta el tema principal de la película, titulado “Run away baby”.

El film estaba programado originalmente para estrenarse el pasado 19 de junio de 2020, pero tuvo que suspenderse debido a la propagación del coronavirus (COVID-19) en Japón.

Los nuevos miembros del reparto para la película incluyen Papaya Suzuki, Sairi Ito, Asahi Uchida, Kasumi Yamaya y Yoichiro Saito. Además de la canción principal de Bruno Mars, la película presentará más de 70 temas, entre los que habrá nuevos y otros ya conocidos como "Sugar" de Maroon 5, "DANCE" de Justice, "Star Guitar" de The Chemical Brothers, "Heaven is a Place on Earth" de Belinda Carlisle, "My Sharona" de The Knack y "Gonna Make You Sweat" de C + C Music Factory.

Tonkatsu DJ - Agetaro (Fotos: Shonen Jump+)

Tonkatsu DJ- Agetaro es un manga escrito y dibujado por el mangaka Yujiro Koyama, quien comenzó la serialización de su obra en la conocida revista Shonen Jump+, de la editorial Shueisha, en noviembre de 2014 y llegó a su final en marzo de 2017. La historia alcanzó a tener hasta 11 tomos compilatorios y fue traducida al inglés.

En el año 2016, el manga obtuvo una adaptación animada que estuvo a cargo de el Studio Deen, con la dirección de Akitaro Daichi. La historia solo duró 12 capítulos, por lo cual no llegaron a contar toda la obra original.