Animes isekai: top de los más votados según los japoneses [VIDEO]

Cada vez salen a la luz más tipos de animes que se adaptan a los gustos de los fanáticos. Los shonen y shojo quedan de lado ante el nuevo fenómeno que se está popularizando dentro y fuera de Japón: Isekai.

Este subgénero se basa en los diferentes sucesos que giran entorno al protagonista y que lo teletransportan a un mundo de fantasía o universo paralelo.

Algunos son muy conocidos como el clásico No game no life o Re: Zero, los cuales tienen actualmente mucha competencia con los nuevos títulos que llegan.

A continuación, mostramos una lista completa de animes Isekai más populares según el sitio web de cultura de Akihabara, Akiba Souken, elaborado en 2019, por cortesía de Kudasai.

Kono subarashii sekai ni shukufuku wo! - 1.465 votos

La obra fue escrita por Natsume Akatsuki e ilustrada por Kurone Mishima. Studio Deen se encargó de la animación; más adelante se cambió a J. C. Staff.

Tensei shitara slime datta Ken - 1.442 votos

Basada en las novelas ligeras escritas por Fuse e ilustradas por Mitz Vah. La obra fue producida por los estudios 8-Bit y se estrenó en octubre de 2018, confirmando posteriormente una segunda temporada.

Re:Zero kara hajimeru isekai seikatsu - 990 votos

Escrito por Tappei Nagatsuki e ilustrado por Shinichirou Ohtsuka, el anime fue producido por los estudios White Fox y se estrenó en abril de 2016, el cual, debido a su popularidad, tiene una segunda temporada en emisión.

Isekai wasmartphone to Tomo ni - 913 votos

Adaptación de las novelas ligeras escritas por Patora Fuyuhara e ilustradas por Eiji Usatsuka. Production Reed se encargó de animarla y se lanzó en julio de 2017.

Tate no yuusha no nariagari - 507 votos

Este anime se basó de las obras escritas por Aneko Yusagi e ilustradas por Seira Minami. Fue producida por los estudios Kinema Citrus y estrenada en enero de 2019, confirmando dos temporadas más.

No game no Life - 456 votos

Uno de los clásicos más conocidos es No game no life, cuya historia se basó en las novelas ligeras de Yuu Kamiya. Fue producida por los estudios Madhouse y estrenada en abril de 2014.

Lista completa de animes isekai con menos votaciones:

-Isekai shokudou - 440 votos

-Death march kara hajimaru isekai kyousoukyoku - 425 votos

-Overlord - 342 votos

-Youjo senki - 259 votos

-Dog days – 232 votos.

-Zero no tsukaima – 203 votos.

-Hataraku maou-sama! – 187 votos.

-Log horizon – 144 votos.

-Hai to gensou no grimgar – 139 votos.

-Knight’s & Magic – 128 votos.

-Isekai Izakaya – 126 votos.

-Isekai maou to shoukan Shoujo no dore majutsu – 121 votos.

-Outbreak company – 120 votos.

-Elf wo karu mono-tachi – 118 votos.

-Seisenshi dunbine – 101 votos.

-Mondaiji-tachi ga isekai kara kuru sou desu yo – 98 votos.

-Kyou kara maou! – 81 votos.

-Pop in Q – 67 votos.

-Juuni kokuki – 38 votos.

-Fushigi yuugi – 36 votos.

-Ixion saga DT – 25 votos.

-Arata kangatari – 22 votos.

-Magic knight rayearth – 21 votos.

-Isekai no seikishi monogatari – 20 votos.