Luego de una larga espera, Netflix confirmó a través de su plataforma online que la tercera temporada de Nanatsu no Taizai llegaría a Latinoamérica con un total de 23 capítulos.

Esta entrega será llamada ‘La ira imperial de los dioses’ y se estrenará el 6 de agosto de 2020. Además, algunos rumores en redes sociales aseguran que podría llegar con doblaje latino al igual que sus anteriores sagas.

Por otro lado, cabe recalcar que Netflix ha considerado esta parte como la cuarta temporada de la serie japonesa, esto se debe a que la plataforma adjuntó algunos videos especiales de la segunda entrega como si fuera la tercera.

Sin embargo, es probable que antes de su estreno el servicio de videos online reestructure el orden de los capítulos, ya que Nanatsu no Taizai 4: fundo no shimpan (o ‘El juicio de la ira') todavía no cuenta con fecha de lanzamiento, aunque se presume que será en octubre de 2020.

En cuanto a la sinopsis de esta nueva entrega, Netflix dejó un breve resumen oficial: “Un grupo de tiranos tomó el trono. Ahora la princesa deberá buscar a un grupo de caballeros que la ayude a recuperar el reino”.

Nanatsu no Taizai 3 - Tráiler

La historia se centrará principalmente en el desarrollo de personajes como Diane, King y Gowther, de quienes no se conocía mucho, para luego dar paso a la guerra santa iniciada por los Diez Mandamientos, liderados por Zeldris, el hermano de Meliodas.

A pesar de que Nanatsu no Taizai es uno de los animes más aclamados dentro y fuera de Japón, la tercera temporada de la ficción ha sido duramente criticada por su ‘mala animación’, no obstante, la cuarta entrega será producido por JC Staff, en lugar del conocido Studio Deen.

¿Cuál es el pecado de Meliodas?

Meliodas es el líder de los Siete Pecados Capitales. Él es el protagonista masculino de la historia, su pecado es la Ira y su símbolo el Dragón, también es el propietario del Boar Hat.