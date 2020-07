El manga de Shingeki no kyojin está llegando a su final y cada vez pone en duda lo que pasará con la futura guerra entre Marley y Eldia tras ‘El retumbar’ activado por Eren Jaeger.

En el episodio 129 de la obra de Hajime Isayama, el nuevo grupo conformado por el escuadrón de Hange y algunos marleyanos, hizo todo lo posible para detener a los titanes colosales antes de su ataque; sin embargo, solo una nueva estrategia podrá impedirlo.

Para no esperar más, ya se filtró en la página de Facebook ‘The Potato Girl’ el capítulo 130 del manga de Shingeki no kyojin. A continuación, explicamos los detalles de lo que pasó.

Shingeki no kyojin manga 130 spoilers

El capítulo inicia con la confirmación de Hange acerca de que los titanes están llegando a la ciudad de Liberio, donde se encuentra el padre de Annie, asumiendo que él ya murió, la guerrera decide abandonar la alianza porque ya no tiene motivos para pelear.

Shingeki no kyojin manga 130. Créditos: Hajime Isayama

En otras viñetas del manga 130 de Shingeki no kyojin, se ve un flashback donde Eren le cuenta su plan a Historia y que no desea que ella junto a su hijo sean sacrificados, a pesar de la negativa de la joven.

Historia le indica a Eren que no podrá vivir con orgullo si no detiene su plan, pero el protagonista asegura que lo hará por el bien de todos. Más adelante, Reiss le plantea la idea de tener un hijo.

Shingeki no kyojin manga 130. Créditos: Hajime Isayama

Luego se ve a Jaeger junto a su hermano Zeke, quien le explica sobre el instito de los Ackerman y de los dolores de cabeza que tienen, a lo que el titan Bestia le menciona que la razón por la que Mikasa lo protege es por amor.

“De qué hablas, hermano? Solo me quedan cuatro años de vida. Después de que muera, ellos deben continuar. Quiero que todos vivan felices por siempre”, fueron las palabras de Eren al final de la conversación.

Shingeki no kyojin manga 130. Créditos: Hajime Isayama

En las últimas viñetas del manga se ve a los titanes colosales destruyendo Marley y al protagonista detrás de ellos, ¿Eren logrará destruir a la humanidad?

Shingeki no kyojin manga 130. Créditos: Hajime Isayama