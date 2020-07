Este lunes 6 de julio se lanzó en Japón la edición #31 de la reconocida revista Weekly shonen Jump y, con ella, el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta ocasión, My Hero Academia se mantiene una semana más en el primer lugar. Esta semana, One Piece no participó porque tuvo páginas a color.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos, que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta edición, My Hero Academia llegó al primer lugar, mientras que Dr. Stone estuvo en segundo puesto y no muy de lejos llega Mori King en la tercera casilla.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #31 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. My Hero Academia

2. Dr. Stone

3. Mori King, el rey del bosque

4. Haikyuu

5. Mashle

6. Jujutsu Kaisen

7. Black Clover

8. Time Paradox Ghostwriter

9. Undead Unluck

10. La misión de la familia Yozakura

11. Chainsaw Man

12. We Never Learn

13. Bone Collection

14. Mitama Security: Spirit Busters

15. Agravity Boys

La semana pasada, la portada estuvo dedicada a ‘Hard-Boiled Cop’, obra del mangaka Ryuuhei Tamura, y que debutó con un primer episodio con páginas principales a color. Pero está edición tiene en su primera hoja a ‘Me and Roboco', la nueva serie de Shuuhei Miyazaki.