The irregular at magic high school: revelan nuevas imágenes para la segunda temporada [FOTOS]

La cuenta oficial en twitter para la adaptación animada de la segunda temporada de The irregular at magic high school ha revelado este domingo, 5 de julio, nuevos cortes de escena en los cuales se aprecia a los personajes principales, Tatsuya y Miyuki, además de otros que se unirán en el arco de la historia.

La nueva temporada del anime para televisión tendrá un total de 26 episodios y estará basado en el manga secuela hecho por el autor Tsutomu Sato. The irregular at magic high school es una serie de novelas ligeras, que debutó en abril de 2014. Manabu Ono dirige la serie en el estudio Madhouse y fue licenciada para venderse en América desde el año 2015. Las novelas también inspiraron la cinta The Girl Who Summons the Stars, película de la franquicia que se estrenó en Japón, en junio de 2017.

La segunda temporada del anime, Mahoka Koko no Rettosei: Raihosha-hen (The irregular at magic high school: Visitor Arc), comenzará a emitirse en julio. Esta adapta el arco del mismo nombre de los volúmenes 9-11 de la serie de novelas ligeras del autor Satou.

La empresa Yen Press ha licenciado la emisión del anime basado en la serie de novelas ligeras protagonizadas por Yu Mori. La franquicia general de libros y mangas tiene 15 millones de copias impresas, y las novelas originales poseen 10 millones de copias en circulación.