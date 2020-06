Shingeki no kyojin es considerado como uno de los mangas japoneses con mayor valoración a nivel mundial. La obra de Hajime Isayama está cerca de su final y próximo a lanzar la cuarta y última temporada del anime.

Sin embargo, la franquicia sigue sorprendiendo a sus fans, ya que la producción anunció que se llevará a cabo una película animada llamada Shingeki no kyojin: chronicle, la cual contará a modo de resumen las tres primeras temporadas de la serie, sumando una recopilación de 59 episodios en total.

Según el sitio web oficial de la cinta, el estreno será el próximo 17 de julio de 2020 en los cines de Japón. Además, compartieron las imágenes oficiales del póster de la ficción, mostrando a Eren Jaeger con su traje de la legión de reconocimiento y su clásico saludo de soldado.

Por otro lado, se lanzó el tráiler oficial de Shingeki no kyojin: chronicle, que revela las escenas más épicas de todo el anime, y que servirá a modo de preámbulo ante la llegada de la cuarta temporada.

Shingeki no kyojin: chronicle - Tráiler

Algunos usuarios indican en redes sociales que al finalizar la película, se revelaría la fecha de estreno de Shingeki no kyojin 4. No obstante, la producción no ha mencionado nada al respecto, por lo que solo queda esperar al anuncio oficial de la productora.