Las aventuras de Ash y Go como becarios del laboratorio del profesor Sakuragui continúan. La historia de esta nueva temporada tiene a dos protagonistas, cada uno con una meta muy diferente. Mientras que Go quiere capturar a todos los pokémon, Ash buscará subir de rango en el torneo mundial para poder enfrenarse al entrenador más poderoso que se encuentra en la región Galar, Dande.

El capítulo 24 de Pokémon 2019 se emitió este domingo 14 de junio, a través de TV Tokyo a las 4.00 a. m. (hora peruana) y también está disponible a través de su canal oficial en YouTube y otras webs de anime.

¿Mala animación en el último capítulo?

En redes sociales, un cuadro del episodio 24 se volvió viral. La razón por la que miles de fanáticos no han dejado de hablar acerca del tema, es porque casi al final del capítulo se ven reunidos a varios pokémon junto con Ash y Go, pero su diseño hace recordar mucho a lo sucedido alguna vez en Dragon Ball Super y Nanatsu no Taizai. Este bajón en la animación podría deberse a que esta semana se emitirá un importante capítulo, en dónde veremos luchar una vez más a Ash y Korrina, la joven líder de gimnasio en Kalos.

Pokémon (2019) Capítulo 24 - Foto: Pokémon Company

El anime se estrenó a través de la señal TV Tokio y sus afiliados, el 17 de noviembre del año pasado, dos días después de que los juegos Pokémon Sword & Shield salieran al mercado en todo el mundo. La serie se transmite los domingos a las 4.00 a. m. (hora peruana), mismo horario con el que contó su temporada pasada Pokémon Sun & Moon.