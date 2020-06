Este 15 de junio, se lanzó en Japón la edición #28 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y con ella el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta oportunidad, One Piece volvió a subir al primer puesto tras ser dejado atrás por varias semanas. Esta edición trae consigo el gran final de The Promised Neverland, que con su capítulo 181 cierra su historia.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos, que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta edición, One Piece llegó en primer lugar, no muy de lejos lo sigue ‘My Hero Academia’ y la sorpresa de esta semana en tercer puesto es Mori King, el rey del bosque.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #28 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. One Piece

2. My Hero Academia

3. Mori King, el rey del bosque

4. Dr. Stone

5. Haikyuu!!

6. Mashle

7. Jujutsu Kaisen

8. Agravity Boys

9. La misión de la familia Yozakura

10. Mitama Ghost Security

11. Act-Age

12. El guardián de la bruja

13. We Never Learn

La primera semana de junio, la portada estuvo dedicada a One Piece, obra del mangaka Eiichiro Oda, cuya historia acaba de entrar a su clímax en el ya conocido arco de Wano. Pero esta semana. en la primera página. aparece un nuevo manga, ‘Ayakashi Triangle’, la nueva comedia romántica de Kentaro Yabuki, dibujante de ‘To Love-Ru’. La obra se estrena con un primer capítulo de 54 páginas, con algunas de ellas a color.