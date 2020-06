Attack on Titan: el capítulo con el que pretende destronar a Breaking Bad como ‘la mejor serie'

Attack on Titan está llegando a su fin y los fans anticipan ya un cierre con broche de oro.

Convertido en uno de los mangas y animes más populares en Japón y gran parte del mundo, la historia de Hajime Isayama ha recibido un nuevo reconocimiento por parte de los fans y sobre todo de la crítica.

Shingeki no kyojin, como también es conocida la historia, ha escalado posiciones dentro de la lista de las mejores series televisivas de IMDb y está a pocos votos de quitarle el primer lugar a Breaking Bad que se hace presente con ‘Ozymandias’.

Attack on Titan está a un paso de superar a exitosas series - Crédito: HBO, Wit Studio y Sony Pictures Television

El anime colocó uno de los episodios de su tercera temporada como uno de los “mejor calificados de la historia” con un puntaje total de 9.9. El capítulo 17 titulado “Hero”, nos presenta a la Legión de reconocimiento en medio de la batalla para recuperar Shiganshina y la Muralla María.

Attack on Titan vs Game of Thrones

Si comparamos los porcentajes de los capítulos más populares de ambas series, vemos como Shingeki no Kyojin ha empatado a dos de los mejores episodios de Game of Thrones titulados The Winds of Winter (9.9) y Battle of the Bastards (9.9), por lo que los fans solo esperan el estreno de la temporada final para cambiar estos números.

Ranking de capítulos de Shingeki no kyojin Crédito: IMDb

¿Cuándo se estrena la temporada final de Attack on Titan?

Attack on Titan entró en su arco final hace poco más de un año, y con la publicación del episodio 129, su creador anunció que "solo quedaba el 5 % del total de la historia para que se cierre su trama. Los últimos episodios están programados para este 2020.