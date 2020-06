Sazae-San: se confirma que anime reanudará su emisión este mes

El sitio web oficial de ‘Sazae-san’, la serie animada de televisión de más larga duración del mundo, anunció hoy, domingo 14 de junio, que el anime empezará a emitir nuevos episodios a partir de este 21 de junio. Los nuevos capítulos incluirán las tres historias cortas “Neesan no Megaphone”, “Namihei, Chichi no Hi Sotsugyo” y “O-Sawagase Ikka de Sumimasen”.

Sazae-San (Foto: Fuji Television)

El mes pasado se informó a través de la cuenta oficial en Twitter que el anime suspendería su emisión de manera indefinida por primera vez en 50 años, esto debido a la propagación del coronavirus (COVID-19) en Japón y para preservar la salud de todo el staff que trabaja en la producción.

La actriz de voz Midori Kato había declarado el 4 de abril en uno de los programas de Radio Nikkei, que el anime ‘Sazae-san’ había suspendido las sesiones de grabación de voz indefinidamente debido a las preocupaciones por la pandemia, por lo que desde ese momento se esperaba al anuncio oficial para la pausa de la serie por parte del personal encargado.

Sazae-san

La adaptación al anime del manga de vida familiar de Machiko Hasegawa, Sazae-san, comenzó a emitirse en octubre de 1969. El anime suele ser la serie animada mejor clasificada de Japón cada semana. En 2013, el programa recibió el récord mundial Guinness a la serie animada de televisión de mayor duración, un premio que extendió el año pasado.