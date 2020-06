Tras 4 largos años de publicación en la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, The Promised Neverland, manga dibujado por el mangaka Kaui Shirai, ha llegado a su final. Con un total de 181 capítulos, la historia de Emma, Norman, Ray y todos los niños ganado que buscaban escapar de los demonios culminó con un conmovedor cierre.

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump, perteneciente a la editorial Shueisha, desde agosto de 2016. La historia entró en su arco final en septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.

Como se recuerda, en el capítulo pasado todas las personas que se encontraban en territorio lograron cruzar con éxito al mundo de los humanos, sin embargo, todos aparecieron en diferentes lugares y fueron rescatados gracias al Clan Ratri, quienes los guiaron en su nueva vida. Pero había algo que preocupaba a todos, Emma había desaparecido. Entonces comienzan una incesante búsqueda, pero pasan dos años sin lograr nada.

Pero cuando todo parecía perdido, lograron encontrar la clave para hallar a su amiga. Existía una posibilidad de que Emma esté en un país sin nombre, al cual estaba prohibido ingresar. Entonces un pequeño grupo parte en su búsqueda para cambiar el destino, pero por más cerca que estén, terminan perdiendo su rastro.

Ray está desesperado por no encontrar a Emma, entonces las voces de 3 personas lo guían hacia donde se encuentra la joven. Sucede lo imposible, todos chocan en un mismo sitio y comienzan a llorar, pero lamentablemente ella no los recuerda, el pago por poder cruzar entre mundos fue olvidar a su familia.

Norman pasa al frente y le dice lo bien que estaban todos, como comenzaron a estudiar, trabajar y muchas cosas más, pero nunca dejaron de buscarla. Algo dentro de Emma reacciona y le dice que los conoce, todos comienzan a llorar y finalmente deciden vivir juntos como una gran familia.