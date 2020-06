Este miércoles 10 de junio la conocida revista Weekly Shonen Jump publicó a través de su cuenta oficial en Twitter el último reporte de ventas de los mangas más populares, entre los que destacó ‘The Promised Neverland’, la obra del mangaka Kaui Shirai, que cerca a su final logró la impresionante cantidad de 20 millones de copias en circulación, número que se acerca mucho a lo que logró hace poco Kimetsu no Yaiba, otro título que culminó el mes pasado.

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump, perteneciente a la editorial Shueisha, desde agosto de 2016. La historia ya ha entrado en su arco final desde septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.

En cuanto al anime, como se recuerda, en abril la cuenta oficial de Twitter de la serie anunció que la fecha de estreno de la segunda temporada de la adaptación animada sería retrasada. Inicialmente se había programado para lanzarse en octubre de este año, pero debido al efecto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Japón, se ha pospuesto sin fecha fija hasta el 2021.

The Promised Neverland

El anime cuenta una historia oscura que sigue de cerca a un misterioso orfanato en donde los niños que allí viven jamás han visto el exterior. Sucede que cada cierto tiempo uno de estos es “adoptado” y nunca más se vuelve a saber de él. Pero un fatídico día cuando una niña es llevada, otros deciden seguirla hasta la salida, es ahí donde se dan cuenta que están siendo llevados por un grupo de ‘demonios’ que los devoran.