‘Detective Conan: The Scarlet Bullet’: film animado será retrasado hasta 2021 debido a la COVID-19

El distribuidor japonés de películas TOHO anunció este lunes 8 de junio que el estreno de la película Detective Conan: The Scarlet Bullet será retrasado hasta abril de 2021. La fecha para el lanzamiento se programó inicialmente para el pasado 17 de abril de 2020, pero debido a las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19), el comité encargado de la producción llegó a la conclusión que era mejor posponer todo.

El creador del manga Detective Conan, Gosho Aoyama, personalmente escribió e ilustró un mensaje para todos los fanáticos que esperaban la película. En el anuncio, los personajes de la película, Conan, Shuichi Akai y Masumi Sera, se disculpan por la larga espera y prometen trabajar duro para que puedan encontrarse con los fanáticos en los cines el próximo abril.

Detective Conan: The Scarlet Bullet es la película número 24 de la franquicia. El film se centra en el agente del FBI Shuichi Akai, su hermano menor y jugador profesional de shogi Shukichi Haneda, su hermana menor y detective de secundaria Masumi Sera, su madre Mary Sera y el propio Conan Edogawa.

Para esta nueva película se llamó a Tomoka Nagaoka, director de la cinta “Detective Conan: Fist of Blue Sapphire”, para que se asuma la dirección, mientras que Takeharu Sakurai, mismo que trabajó en “Detective Conan: Zero the Enforcer”, será el encargado de escribir el guion. Katsuo Ono vuelve a componer la música y la banda de rock Tokyo Jihen interpreta la canción “Eien no Fuzaishomei”.

Detective Conan: The Scarlet Bullet (Foto: Toho Animation)

Detective Conan: The Scarlet Bullet - Sinopsis oficial

En la historia, Japón celebra los próximos World Sports Games (WSG), el evento deportivo más grande del mundo, en Tokio. El “Japanese Bullet”, el primer tren lineal superconductor de tubo de vacío del mundo, está construido con la última tecnología japonesa y sincronizado para coincidir con las ceremonias de apertura del WSG.

El tren está programado para correr desde la estación Shin Nagoya hasta la estación de Tokio a una velocidad de hasta 1.000 kilómetros por hora. Sin embargo, se produce un extraño incidente durante una fiesta celebrada por los principales patrocinadores famosos, lo que lleva a una serie de secuestros de altos ejecutivos. Conan deduce un posible vínculo con los secuestros en serie en el WSG, 15 años antes en Boston.