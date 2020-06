One Piece manga 981: Marco vs los piratas de Big Mom ¡El comienzo de la guerra en Wano!

Este lunes 1 de junio se publicó en japón la edición #25 de la conocida revista Weeekly Shonen Jump y junto con esta el tan esperado capítulo 981 de One Piece, obra del conocido mangaka Eiichiro Oda, quien la semana pasada se tomó un descanso para reestructurar su ambiente de trabajo y así evitar contagios de COVID-19 entre él y sus asistentes, así lo dio a entender en un reciente comunicado publicado en Twitter.

En los capítulos pasados se pudo ver como el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas Kid y los Mugiwara lograron infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en dónde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza es detener la fiesta que celebran los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

One Piece Manga 981 - Marco “El Fenix” en acción

Pese al éxito en su infiltración, Luffy no logra contener su enojo y arremente contra los Piratas Bestia, delatando así su presencia en la isla, entonces comienza una feroz batalla en la que interviene Apoo, un miembro de la peor generación, quién detiene al capitán de los Mugiwara, pero no contaba con que Kid también estuviera ahí para detener al traidor de la alianza formada en Water seven.

One Piece Manga 981

Cuando parecía que el grupo tenía ventaja sobre los piratas de Kaido, aparece en el campo Haccha, uno de los poderosos ‘Numbers’, con un tamaño colosal y quien con un solo golpe envía a volar a todos, Apoo se recupera y se une al ataque, por lo que Luffy, Zoro y Kid empiezan a huir. Por un momento los Tobi Roppo pensaron en unirse a la pelea, pero estos tenían una misión más importante, encontrar a Yamato.

One Piece Manga 981

Mientras tanto en otra zona de la isla, el grupo dirigido por Kinemon se encuentra con un obstáculo, un largo pasillo lleno de prostíbulos. Todo parecía ir en orden hasta que se percataron como en uno de estos lugares se encontraba la Yonko Big Mom, quien termina notando a Chopper.

One Piece Manga 981

Finalmente en la entrada al país de Wano, los piratas de Big Mom intentaban una vez más ingresar al lugar por la cascada principal, pero no contaban que esta vez sería Marco “El Fenix”, quien los detendría y mandaría una vez más a las profundidades. En los últimos cuadros se puede ver claramente como Nekomamushi e Izo han llegado también para unirse a la guerra.

One Piece Manga 981

¡La próxima semana sí hay manga!