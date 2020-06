Tras varios años de lanzamiento, el manga The Promised Neverland llegará a su fin en los próximos dos capítulos. La obra de Kaiu Shirai mostró una de las historias más populares y originales que encantó a sus fans.

La franquicia estrenó su versión animada en 2019; sin embargo, muchos esperan el anuncio de la segunda temporada para seguir viendo a Emma, Ray y Norman en acción.

Y mientras se espera una nueva entrega, dejamos una lista de cinco animes similares a The Promised Nerveland que guardan relación en el giro inesperado de la trama.

Death Note

Una de las características más destacadas en este anime, es el juego de la estrategia que emplean L y Light para desenmascarar al dueño de la libreta, lo que guarda relación con el duelo mental que enfrentan Norman, Enma, Ray y los demás niños contra Isabella, la guardiana del orfanato.

Made in Abyss:

La historia inicia con un grupo de niños que disfrutan de su infancia de manera común y corriente; sin embargo, conforme avanzan los episodios, la trama se tornará más oscura y guardará un secreto en las profundidades de la tierra en Made in Abyss. Los protagonistas Regu y Riko tendrán que armarse de valor y descubrirlo.

From the New World

La trama sigue los pasos de Saki Watanabe, una joven estudiante que al despertar sus poderes psíquicos, comenzará a estudiar en Sage Academy junto a sus compañeros. Aunque al inicio el anime muestre todo de forma cotidiana, los personajes descubrirán después los terribles acontecimientos que envuelven su entorno.

Shiki

Este anime muestra cómo los zombies empiezan a atacar a los humanos en una pequeña villa, por lo que el protagonista Shiki, deberá descubrir el origen de la aparición de los no vivos y decidirá combatirlos. La historia de terror y tensión psicológica son algunos elementos que guardan similitud con The Promised Neverland.

Shingeki no kyojin

La popular franquicia de Hajime Isayama cuenta la vida de Eren Jaeger, quien vive en un pueblo rodeado de grandes muros, cuya función es protegerlos de los temibles titanes. Sin embargo, todo cambiará para el protagonista cuando las criaturas logran romper las barreras y maten sin piedad a su mamá.