Naruto Shippuden: ¿Muerte innecesaria? Un día como hoy Neji se sacrificó por Konoha y Hinata

Naruto es uno de los animes más aclamados por reinventar el género shōnen. Desde su estreno en 2002, sorprendió a los espectadores por la gran cantidad de personajes y la complejidad de su historia.

A lo largo de la trama, los fans pudieron presenciar grandes batallas así como muchas pérdidas. Sin embargo, pocas hicieron llorar como la muerte de Neji Hyūga, un personaje con una gran carga interna que siempre buscó un propósito en su vida.

Como vimos durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, el personaje dio su vida para proteger a su prima Hinata del ataque de los Diez Colas. Entonces, ningún seguidor del anime esperaba su sacrificio y aún hoy no pueden olvidar la muerte del prodigio Hyūga.

Para muchos, se trata de un suceso injusto porque era uno de los personajes secundarios más queridos. Asimismo, no perdonan que el creador del manga, Masashi Kishimoto, haya tomado esta decisión solo para fortalecer el vínculo entre Hinata y Naruto.

El mangaka explicó que Neji Hyūga ya había cumplido un ciclo y que no tenía un mayor rol que desenvolver en la trama, durante una entrevista en motivo al estreno de The last: Naruto the movie.

Cabe resaltar que la memoria del ninja acompañó a Naruto por el resto de sus días. Su hijo, Boruto, recibió el nombre en su honor, puesto que en japonés viene a significar algo similar a “Neji”-tornillo- en ese idioma.