‘Evangelion 3.0+1.0’ es uno de los animes más esperados por los fanáticos de la saga creada por Hideaki Anno. Sin embargo, su estreno previsto para mayo de 2020 fue postergado de manera indefinida debido a la expansión del coronavirus.

A pesar que la fecha de lanzamiento no se ha revelado, esto no es impedimento para el estreno de un nuevo tráiler por parte del Studio Khara.

En este adelanto, de la última película de la serie Rebuild, se puede ver a Shinji, Rei, Asuka, y a los famosos EVAS.

Tráiler de Evangelion 3.0+1.0

La serie Rebuild cuenta con cuatro películas enfocadas en adaptar el conocido anime de la década de los noventa a la pantalla grande, pero con grandes diferencias para considerarlas como un reboot.

Lista de películas de la serie Rebuild

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo - estrenada en 2012

Evangelion 3.0 + 1.0 - fecha de estreno desconocida

Tras el anuncio del retraso de la película, el Studio Khara ha informado a todos sus seguidores que las entregas de la tetralogía estarán disponibles ahora a través de su canal oficial en YouTube.

Puedes ver las 3 películas en los siguientes links:

Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone – https://www.youtube.com/watch?v=z0AeU-0_bHs

Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance – https://www.youtube.com/watch?v=OfqFiHjR7ac

Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo – https://www.youtube.com/watch?v=M099_uFGzEs