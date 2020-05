Tras la llegada de Dragon Ball Super, muchos fans de la década de los 90 no pudieron evitar seguir la obra de Akira Toriyama que, por casi 30 años, entretuvo con sus épicas historias.

A esta nueva saga, se le suma el mangaka Toyotaro, incorporando más ideas y planes para el desarrollo de Goku y sus amigos. Entre ellos, Trunks, quien es considerado como uno de los personajes menos favorecidos en la reciente entrega.

Un usuario, bajo el nombre de Sal the saiyan causó revuelo en Twitter cuando comentó que la inclusión del saiyajin en Super afectó notablemente a su futuro. “Creo que su personaje debía estar más cerca del arco de Cell. Nunca me gustó como su futuro fue destruido. Luchó tanto por salvarlo para nada."

Ante la publicación, muchos cibernautas no tardaron en responder con diferentes puntos de vista lo planteado por el fanático. “Este arco no tiene sentido, pero Trunks aprende que él debe solucionar sus problemas. Dicho esto, probablemente no necesitaba volver en el tiempo si su final iba a ser así”, aseguró ErrenVanDuine.

“Me encantó mucho más en Dragon Ball Super, en el arco de Cel se sintió como si tuviera que cuidarlo todo el tiempo después de matar a Freezer. Esta vez era un hombre de acción. Claro que al final todo falló, pero eso no sobrescribe las cosas anteriores para mí”, argumentó Mystic.

“El Trunks del futuro perdió su hogar, a su madre, entonces, ¿cuál era el punto de que regresara al futuro? La humanidad literalmente fue eliminada, él y Mai son los únicos sobrevivientes de esa línea de tiempo que queda, así que, ¿por qué regresó?”, respondió el usuario A.D Ackee.

A pesar de las diversas opiniones, cabe resaltar que la mayoría consideró que el querido personaje tuvo un mal desarrollo y que sus esfuerzos en Dragon Ball Super fueron en vano debido al triste final para su línea de tiempo.

