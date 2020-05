Shingeki no Kyojin 4: animación del tráiler no sería la definitiva y fans están preocupados

El viernes 29 de mayo el sitio web oficial para la nueva adaptación animada de ‘Shingeki no Kyojin: The Final Season’, reveló el primer tráiler promocional de lo que será la conclusión de la historia escrita por el mangaka Hayime Isayama. Además, se dio a conocer que el nuevo estudio encargado de la serie será MAPPA, el mismo que trabajó en producciones como ‘Dorohedoro’ y ‘Yuri on Ice’.

Adicional a esto, se mostró una imagen realizada por el autor de Shingeki no Kyojin, Hayime Isayama, en la que agradecía a Wit Studio por el magnífico realizado durante 3 largas temporadas.

Shingeki no Kyojin

Este nuevo tráiler ha sido muy bien recibido por una parte del fandom, pero a la vez muy criticado por otra. Todo esto sucede porque los diseños originales y paleta de colores que venía usando Wit Studios fueron descartados por completo.

En redes sociales Shuhei Yabuta, uno de los miembros de la producción para esta nueva adaptación animada, comentó lo siguiente: “El tráiler para la temporada final de ‘Shingeki no Kyojin’ fue realizado de manera separada al trabajo de animación principal.”. Es por esta razón que no se debe tomar este primer adelanto como una referencia sobre cómo se verá la serie al final.

Con motivo del estreno de la cuarta y última temporada del anime, se lanzará una película recopilatoria titulada ‘Shingeki no Kyojin: Chronicle’ y se estrenará en Japón para una función teatral limitada el 17 de julio y resumirá los 59 episodios de las primeras tres temporadas.