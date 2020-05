‘Shokugeni no Soma: go no gara’ confirma fecha de regreso de su quinta temporada

Debido a la expansión del nuevo coronavirus (COVID-19), muchos animes que tenían planeado su estreno para este 2020 fueron suspendidos. Tal fue el caso para la quinta temporada de Shokugeki no Soma: go no gara que solo pudo transmitir su contenido hasta el segundo episodio.

La serie animada se lanzó el día 10 de abril en Japón y llegó a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll, pero por las medidas tomadas por el Gobierno se suspendió de manera indefinida y los canales Tokyo MX y BS11 decidieron repetir los capítulos de la cuarta temporada de la serie hasta nuevo aviso.

Shokugeki no Souma 5 - Tráiler

Sin embargo, según reportó Crunchyroll, Shokugeki no Soma: go no gara regresará este 4 de julio y emitirá su primer episodio en las mismas cadenas de televisión del país nipón. De esta manera, para la tercera parte se tendrá que esperar hasta el 17 del mismo mes y saber todo lo que traerá el exitoso anime.

¿De qué tratará la quinta temporada de Shokugeki no Soma?

Soma ahora ha subido un grado y finalmente ha captado lo que siempre había esperado: el primer asiento en el Consejo Totsuki. Mientras tanto, una invitación a una competencia de cocina de clase mundial conocida como “BLUE” llega a sus manos y tendrá que hacer frente a uno de los torneos gastronómicos más grandes para los jóvenes chefs que buscan fama.

Sin embargo, un cambio en el sistema de este año, con temas fuera de lo común, pondrán en aprietos a los protagonistas. ¿Podrá Soma convertirse en el ganador?