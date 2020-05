El último capítulo del manga de One Piece dejó sorprendidos a muchos con la increíble batalla de Apoo contra Luffy y Zoro, por lo que los fans no pueden esperar a la llegada de la nueva entrega.

No es de extrañar que algunos seguidores quieran encontrar ciertas pistas o detalles de lo que podría pasar en el siguiente episodio; sin embargo, gracias a la curiosidad del usuario de Twitter Artur - Library of Ohara, se reveló en una de las imágenes de la historieta un easter egg de Pokémon Go.

La viñeta evidencia que en la mano metálica de Kid, con la que atacó a Appo en una de las peleas del manga 980 de One Piece, aparecen dos pokémones Meltan, quienes están camuflados dentro de la estructura.

One Piece 980 easter egg con Pokémon Go. Créditos: Eiichiro Oda

No es la primera vez que Eiichiro Oda evidencia su fanatismo por la franquicia y más por este popular juego, incluso se conoció en redes sociales que el mangaka habría intercambiado su Shiny con Kohei Horikoshi, el autor de My Hero Academia.

El manga de One Piece sigue alcanzando altos niveles de popularidad a pesar de haber sido pausado en algunas ocasiones por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), por lo cual muchos temieron que la serie ya no continúe. No obstante, debido a algunos ajustes en la editorial, se dio a conocer a través de la revista que la obra sigue en pie.