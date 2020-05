Ranking Semanal: The Promised Neverland ocupa el primer lugar después de mucho tiempo

Este 18 de mayo, se lanzó en Japón la edición #24 de la reconocida revista Weekly Shonen Jump y con ella el tan esperado ranking semanal de popularidad. En esta oportunidad The Promised Neverland sorprende al aparecer en el primer lugar frente a varios populares. Esta semana no participó One Piece, ya que no hubo capítulo, ni Kimetsu no Yaiba porque lanzó su capítulo final.

Al igual que cada semana, la revista Weekly Shonen Jump publica una gran cantidad de mangas, desde los clásicos hasta los nuevos lanzamientos que ya empiezan a introducirse en su ranking de popularidad. En esta edición The Promised Neverland ocupó el primer lugar, mientras que en segundo puesto llegó Haikyu y en tercero volvió a subir en el ranking Black Clover.

Este es el Ranking Semanal de Popularidad de la edición #24 - 2020 de la revista Weekly Shonen Jump.

1. The Promised Neverland

2. Haikyuu!!

3. Black Clover

4. Mashle

5. My Hero Academia

6. We Never Learn

7. Jujutsu Kaisen

8. Mitama Ghost Security

9. Act-Age

10. Yozakura-san Chi no Daisakusen

11. Chainsaw Man

12. Agravity Boys

13. Guardian of the Witch

14. Yuna de la posada Yurag

Entre las novedades de esta semana está el hecho de que Dr. Stone lanzó su capítulo 150 con una portada a todo color para conmemorarlo. Por otro lado Kimetsu no Yaiba se despide de la revista Shonen Jump publicando su último capítulo con páginas a todo color.

La semana pasada aparecieron en la portada de la revista los protagonistas shonen más populares celebrando el día del niño, que se celebró el 5 de mayo en Japón.. Pero en esta ocasión es Time Paradox Gohstwriter la obra del mangaka Date Tsunehiro la que aparece en la primera página, celebrando así se debut en la revista con un total de 54 páginas, algunas de ellas a color.