Shokugeki no Soma: mangakas confirman que lanzarán una nueva obra One-Shot [FOTOS]

Este lunes 18 de mayo se publicó la edición #24 de la revista Weekly shonen Jump de la editorial Shueisha, en la que se dio a conocer nueva información acerca de los mangakas Yuto Tsukuda y Shun Saeki, autores del recordado manga Shokugeki no Soma. Resulta que los dibujantes han confirmado que en la siguiente edición de la revista, programada para lanzarse el 25 de este mes, publicarán un nuevo manga One-Shot que llevará por título Yugen to Jorei Gakkyu (Yugen y la clase de espíritus femeninos). La historia se centra en un tema que surge en una escuela secundaria para mujeres jóvenes de familias prominentes. El one-shot tendrá 49 páginas, incluida una página en color.

Los mangakas Tsukuda y Saeki lanzaron Shokugeki no Soma en la revista Weekly Shonen Jump, en el año 2012, y llegó a su fin en agosto del año pasado, luego de publicar un epílogo de 3 capítulos. Todos los capítulos de la obra pueden ser encontrados en inglés a través de la web de Viz Media, que lanzó semana a semana durante su emisión los capítulos del manga. Asimismo, pueden ser leídos en la web de la editorial Shueisha, MangaPlus, en la que además se publican semanalmente los títulos que aparecen en la revista Shonen Jump.

El manga de Shokugeki no Soma inspiró previamente temporadas de anime que fueron emitidas en la televisión japonesa, y una quinta que se estrenó este 10 de abril. Todos los capítulos de la adaptación animada pueden ser encontrados de manera oficial a través de la web de Crunchyroll, servicio de streaming que emitió los capítulos en su fecha de estreno y que los tiene hasta el momento en su catálogo.

Como se recuerda, el sitio web oficial de Shokugeki no Soma: Go no Sara, la quinta temporada del conocido anime culinario, anunció el viernes 17 de abril que el episodio 3 y los episodios posteriores serían suspendidos, debido a los efectos que está teniendo el coronavirus (COVID-19) en Japón y cómo este afecta a la industria del manga y anime. En su lugar, las cadenas televisivas Tokyo MX y BS11 comenzaron a retransmitir la cuarta temporada para no dejar vacío el horario que tenían programado.