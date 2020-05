Kimetsu no Yaiba: popular manga llegó oficialmente a su final ¡Adiós a Tanjiro y Nezuko!

La obra maestra del mangaka Koyoharu Gotoge, Kimetsu no Yaiba, ha llegado a su inevitable final. La lucha que libraron Tanjiro, Nezuku, Zenitsu y todos los cazadores de demonios por detener al malvado Muzan, quien esparcía por el mundo un peligroso virus en su búsqueda de la inmortalidad, ha concluido. El último capítulo muestra un salto en el tiempo que sin duda te sorprenderá.

Kimetsy no Yaiba o Demon Slayer, como es conocido en occidente, es un manga escrito y dibujado por el conocido mangaka Koyoharu Gotouge y que poco a poco se convirtió en el favorito de miles de fanáticos no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Este año logró lo impensado, rompiendo el récord de ventas que había dejado One Piece el año pasado.

PUEDES VER Inuyasha: inédita imagen de Sesshomaru y Rin es revelada por animador oficial

El capítulo 205 de Kimetsu no Yaiba fue publicado este lunes 11 de mayo en las páginas de la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, pero recién el domingo 17 llegó a todo el mundo, en inglés y en español, gracias a la web oficial MangaPlus. Entérate aquí de todos los detalles del gran final de este manga.

Kimetsu no Yaiba - Capítulo final (Resumen)

Este último capítulo comenzó mostrando a los hermanos Kanata Kamado y Sumihiko Kamado, ambos descendientes de Tanjiro. tras esto se ven a los descendientes de lo que parecen ser Zenitsu y Nezuko, sus nombres son Yoshiteru y Touko Agatsuma. Ambos hablan acerca de com sus antepasados lucharon contra los demonios y lograron salir victoriosos. En otro cuadro se apreció como el descendiente de Inosuke, Aoba Hashibira, se convirtió en un conocido científico, pero no le fue muy bien en una investigación.

Kimetsu no Yaiba 205

Páginas más adelante entra en escena Sumihiko Kamado, quien hace gala de sus habilidades deportivas, lanzándose desde su ventana y dando un gran salto hacía el edificio vecino. De camino a su escuela se topa con varios rostros conocidos, pero sin duda alguna la gran sorpresa es la aparición de un descendiente de Kyojuro Rengoku, este invita al joven Kamado a unirse a algún club deportivo, pero no consigue nada.

Kimetsu no Yaiba 205

En la última página se aprecia un gran altar en donde cuelgan la espada y aretes de Tanjiro Kamado, junto con una fotografía de todos los personajes que lucharon por detener a Muzan. Así llegan a su final 4 años de exitosa publicación.

Kimetsu no Yaiba 205

¿Quién es Tamayo en Kimetsu no Yaiba?

Tamayo Tamayo ( 珠 たま 世 よ ,, Tamayo?) era una experta medica y una aliada cercana de Tanjiro Kamado. Fue convertida en demonio por Muzan Kibutsuji .