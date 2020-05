La edición 23 de este año de la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha, anunció este el lunes que planea un ‘proyecto especial’ para lo que será el final de The promised Neverland, obra de los mangakas Kaiu Shirai y Posuka Demizu. Como se venía anunciando, su manga concluirá sí o sí este 2020.

La historia de The Promised Neverland comenzó en el año 2016, y desde septiembre de 2018 entró en el clímax. Lo que comenzó con un grupo de niños tratando de escapar de un orfanato controlado por demonios, se convirtió pronto en una compleja odisea de liberación en dónde Emma, Ray y Norman buscan la forma de hacer que las horribles criaturas que habitan el mundo dejen de comer carne humana y así salvarse no solo a ellos, sino a toda la humanidad.

Con respecto a su anime, el mes pasado, la cuenta oficial de Twitter para Yakusoku no Neverland, obra de los mangakas Kaiu Shirai y Posuka Demizu, anunció que la fecha de estreno de la segunda temporada de la adaptación animada sería retrasada. Inicialmente se había programado para lanzarse en octubre de este año, pero debido al efecto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Japón, se ha pospuesto sin fecha fija hasta el 2021.

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump perteneciente a la editorial Shueisha desde agosto de 2016. La historia ya ha entrado en su arco final en septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.