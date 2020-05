El artista de manga Posuka Demizu dibujó una imagen en apoyo de la campaña “Quédate en casa”, que alienta a las personas a aislarse a sí mismas para frenar la propagación de la COVID-19. La imagen fue publicada en la cuenta oficial de Twitter de The Promised Neverland el jueves pasado, y muestra a los tres protagonistas con máscaras. Ray lee un libro mientras Norman se recupera en la cama, y Emma se comunica con él a través de un teléfono de cuerda.

La imagen hace referencia a un capítulo en el manga donde Norman está enfermo y Emma usa un teléfono de cadena para comunicarse con él.

El mes pasado, la cuenta oficial de Twitter del anime Yakusoku no Neverland, obra de los mangakas Kaiu Shirai y Posuka Demizu, anunció que la fecha de estreno de la segunda temporada de la adaptación animada sería retrasada. Inicialmente se había programado para lanzarse en octubre de este año, pero debido al efecto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Japón, se ha pospuesto sin fecha fija hasta el 2021.

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump perteneciente a la editorial Shueisha desde agosto de 2016. La historia ya ha entrado en su arco final en septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado, y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.