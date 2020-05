Shokugeki no Soma: confirman nueva fecha de emisión para quinta temporada de anime [FOTOS]

El sitio web oficial para la quinta temporada del anime Shokugeki no Soma (Food Wars) anunció este martes que la emisión del episodio 3 y los posteriores se verá retrasada hasta el mes de julio a más tardar. Esto debido a los efectos que está teniendo el coronavirus (COVID-19) en Japón. Los canales Tokyo MX y BS11 por el momento seguirán repitiendo los capítulos de la cuarta temporada de la serie.

Shokugeki no Soma: Go no sara se estrenó el día 10 de abril en Japón y llegó a todo el mundo gracias al servicio de streaming Crunchyroll, pero debido a las medidas tomadas por el Gobierno se suspendió de manera indefinida luego que se emitiera el capítulo 02.

Shokugeki no Soma

La decisión de suspender la emisión del anime se tomó luego que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunciara que el Gobierno declaraba un estado de emergencia nacional por coronavirus (COVID-19) hasta el 6 de mayo y posteriormente hasta finales de mes.

Shokugeki no Soma

Shokugeku no Soma: Go no Sara - Sinopsis Oficial

Soma ahora ha subido un grado y finalmente ha captado lo que siempre había esperado: el primer asiento en el Consejo Totsuki. Mientras tanto, una invitación a una competencia de cocina de clase mundial conocida como “BLUE” llega a Totsuki. Este es uno de los torneos gastronómicos más grandes para los jóvenes chefs que buscan fama.

Sin embargo, ha habido un cambio en el sistema de este año y los temas están fuera de lo común. ¡Hay chispa en el aire cuando los nuevos rivales aparecen desde la sombra! ¿A dónde los llevará el “BLUE”?"