Animes 2020: la lista completa de las series que no serán canceladas

El pasado 7 de abril, Japón fue declarado en estado de emergencia por el primer ministro Shinzo Abe. En un principio, esto solo aplicaba para algunas regiones, pero con el paso del tiempo terminó abarcando todo el país oriental, y hace unos días se anunció que esta medida se mantendría hasta el domingo 31 de mayo.

El impacto de este cese en Japón ha provocado que la industria de los mangas y animes se vea drásticamente afectada, ya que tras la recomendación del Gobierno de no salir de casa y evitar aglomeraciones, varias empresas detuvieron su producción y anunciaron la cancelación de estrenos o emisiones de numerosas series por un tiempo indefinido.

Entre la lista de animes cancelados se encuentran: Shokugeki no Soma, Pokémon (2019), Boruto, The Promised Neverland, The irregular at magic high school, Digimon Adventure (2020), One Piece y muchos otros que con el paso de los días se han ido sumando a la iniciativa para cuidar la salud de sus trabajadores.

Pero no todos animes de temporada serán suspendidos, ya que a través de Twitter, varias productoras han confirmado que su trabajo está terminado y listo para ser emitido con normalidad. Los títulos concluidos son los siguientes:

BNA: Brand New Animal

Arte

Honzuki no Gekokujou

Hamefura

Dropkick on My Devil!! Dash

Yesterday wo Utatte

PUEDES VER Oregairu: confirman nueva fecha de estreno para tercera temporada tras haberla suspendido

Asimismo, la plataforma Crunchyroll informó que uno de sus animes más populares y vistos no tendría ningún tipo de problema en ser emitido, ya que su trabajo también fue terminado previo a su estreno. Se trata de Tower Of God, serie transmitida todos los martes.

Tower of God

Finalmente, el que es considerado como el anime de la temporada, Kaguya-Sama: Love is War 2, no ha dado a conocer si entrará o no en pausa. Las últimas declaraciones de su productor Yasuhito Kikuchi fueron el día 16 de abril, en donde afirmó “queda un poco más de trabajo”.