Go-toubun no Hanayome: estreno de segunda temporada se suspende hasta 2021, debido a la COVID-19

El sitio web oficial y la cuenta de Twitter del anime Go-tobun no Hanayome anunciaron hoy jueves, 7 de mayo, que la segunda temporada tendrá que ser retrasada hasta el mes de enero de 2021, debido a los efectos que está teniendo el coronavirus (COVID-19) en Japón. La temporada, titulada GotObun no Hanayome 2, estaba programada originalmente para estrenarse en octubre de este año, pero ya no será así. El comité de producción de la serie pidió a los fanáticos que tengan un poco de paciencia mientras ellos se esfuerzan por dar un excelente trabajo, intentando mantener la seguridad del personal y el elenco.

La conocida director Kaori, quien ha participado en otras series del mismo género, está dirigiendo la nueva temporada, en sustitución de Satoshi Kuwabara. KeiichirO Ochi, quien participó en la primera temporada, regresa para supervisar los guiones de la serie. Bibury Animation Studio está animando esta nueva entrega, dejando atrás a Tezuka Productions, participante del año pasado.

La primera temporada del anime se estrenó en enero de 2019 y se emitió durante 12 episodios. Crunchyroll tiene disponible la serie en su catálogo disponible tanto para Japón como para América con subtítulos en inglés y español.

Go-Toubun no Hanayome

Go-toubun no Hanayome - Sinopsis oficial

El estudiante de preparatoria FutarO Uesugi es uno de los mejores de su escuela, pero su vida es muy complicada: su madre murió hace años, no tiene amigos y su padre tiene que trabajar duro para poder pagar las deudas contraídas, mientras que Futarō y su hermana menor Raiha a menudo pasan hambre.