La tercera temporada de Nanatsu no Taizai está más cerca de lo que se pensaba. Netflix anunció en su cuenta de Twitter que el anime llegará de manera oficial a la plataforma.

Según indica la información, la serie animada se estrenaría en julio de 2020, mostrando nuevas batallas entre los Pecados capitales, los Diez mandamientos y las Diosas, prometiendo verdadera acción en esta saga.

Recordemos que esta temporada se estrenó en octubre de 2019 y ya finalizó su emisión en Japón, completando así 24 episodios, por lo que solo es cuestión de meses para que se pueda apreciar en el servicio de streaming.

Por otro lado, se ha confirmado a través de las redes sociales de la revista Shonen Magazine que el anime contará con una cuarta temporada, esperando que se pueda dar por concluida la historia, ya que el manga culminó en marzo.

El anuncio sostiene también que la nueva adaptación animada de la obra del mangaka Nakaba Suzuki podrá ser vista a partir de octubre del presente año.

Se sabe que la nueva temporada llevará por nombre Nanatsu no Taizai: Judgment of Fury. Por el momento no hay mayor información acerca de quienes estarán a cargo de este nuevo anime, pero desde las redes sociales los fanáticos han expresado que no desean que el trabajo se vuelva a dejar en manos del estudio Deen.