Honzuki no Gekokujo: 26 episodios del anime serán emitidos con normalidad y en nuevo horario

Previo a la emisión del episodio número 18 de Honzuki no Gekokujo, que fue lanzado el pasado sábado en Tokio, el director del anime, Mitsuru Hongo, informó que los 26 capítulos de la serie ya habían sido terminados de animar, por lo que no tendría que ser suspendida.

Hongo reconoció que hay muchas ocasiones en que el personal de producción de un anime tiene que seguir trabajando cada semana, pero que esta vez no fue así, ya que lograron concluir la adaptación de los 26 episodios previstos antes del estreno en televisión. Asimismo, explicó que la transmisión de la serie Honzuki no Gekokujo tendrá un cambio de horario desde la siguiente semana.

Honzuki no Gekokujou

La primera parte del anime se estrenó en octubre del año pasado y terminó el 25 de diciembre con 14 episodios en total. El servicio de streaming Crunchyroll transmitió a través de su web esta temporada a la vez que Japón, y también comenzó a transmitir la serie con doblaje en inglés el 4 de diciembre. Ahora, en 2020, la plataforma más popular para ver anime está transmitiendo la segunda mitad con subtítulos en inglés y español en su horario original.

Honzuki no Gekokujo - Sinopsis oficial

Cierta chica universitaria que amaba los libros desde que era pequeña muere en un accidente y renace en otro mundo del que no sabe nada. Ahora es Myne, la enfermiza hija de cinco años de un pobre soldado. Para empeorar las cosas, el mundo en el que ha renacido tiene una tasa de alfabetización muy baja y la mayoría de los libros no existen. Tendría que pagar una enorme cantidad de dinero para comprar uno. Myne se dice a sí misma: si no hay libros, ¡solo tendrá que hacerlos! Su objetivo es convertirse en bibliotecaria. ¡Esta historia comienza con su búsqueda de hacer libros para que pueda vivir rodeada de ellos! ¡Sumérgete en esta fantasía bibliográfica escrita para amantes de los libros y ratones de biblioteca!.