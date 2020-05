Pokémon es, sin duda, uno de los animes más populares de todos los tiempos. Con más de 20 años de historia, se ha logrado posicionar como la franquicia más rentable de japón, logrando no solo vender su serie, sino también videojuegos y merchandising que llega a todo el mundo. La animación fue lanzada el 1 de abril de 1997 y dirigida por Masamitsu Hidaka, mientras que los guiones eran realizados por Takeshi Shudo, reconocido escritor que se encargó de la trama durante los primeros 5 años y que falleció el 29 de octubre de 2010.

Pero, ¿podría acaso un anime infantil como Pokémon esconder un oscuro secreto? La respuesta a esta incógnita es sí. Hace unos años un conocido blogger de Internet que se hace llamar “Dr. Lava” contó cómo en su búsqueda por redactar un artículo sobre los orígenes del legendario pokémon Lugia, se terminó topando con una terrible historia que lo dejó más que sorprendido.

Con el afán de conseguir más información acerca de “Pokémon: La película 2000” y Lugia, el joven blogger buscó la columna escrita en Internet por Takeshi Shudo, pero lo que encontró superaba sus expectativas, ya que en aquella web el escritor original de Pokémon dejó plasmado cómo trabajó durante tantos años bajo las órdenes de la Pokemon Company. En la web se detalla que en la mayoría de ocasiones el guionista escribía los diálogos de la serie estando totalmente ebrio o bajo el efecto de relajantes.

“El alcohol me ayuda a comprender todas las líneas de diálogo que giran en mi cabeza, y a despejar mi mente cuando se siente borrosa y dispersa. Por alguna razón, cuando bebo, puedo hacerle a los extraños las preguntas más molestas y no terminar en una pelea. Debo tener ese tipo de mentalidad que dice, ‘las personas son personas’, ‘yo soy yo’, así que no importa lo que alguien diga, no me molesta”, escribió.

“Si no puedo beber, tomo tranquilizantes (por supuesto, los que normalmente puedes comprar en una farmacia, no sustancias ilegales), me ayuda a resolver todos mis pensamientos confusos. Sin embargo, cuando se trata de alcohol y drogas, debe conocer su límite. Aconsejo que se mantengan alejados de estos vicios por completo”, agregó Takeshi Shudo en su blog personal.

Actualmente la serie viene siendo producida bajo la dirección de Daiki Tomiyasu, mientras que los guiones son realizados por varios escritores, entre los que destacan: Reiko Yoshida, Shoji Yonemura, Deko Akao, Jun’ichi Fujisaku,Michihiro Tsuchiya, Touko Machida, Yuka Miyata, Aya Matsui, Atsuhiro Tomioka y Akemi Omode, entre otros. Los nuevos diseños de personajes están a cargo de Shuhei Yasuda y Yuki Hayashi está componiendo la música.