A través de la cuenta oficial de Twitter de la conocida revista Weekly Shonen Jump, el autor del manga One Piece, Eiichiro Oda, ha compartido un conmovedor dibujo. Allí deja ver a un recordado personaje, al cual los fanáticos le tiene un gran aprecio: se trata del hermano menor de Luffy y quien en vida fue uno de los piratas de Shirohige, Portgas D. Ace, el joven que murió ejecutado por Akainu en la guerra de Marineford.

El dibujo fue publicado en la revista exclusiva de la franquicia ‘One Piece Magazine’. La imagen no muestra solo a Ace, sino también a Sabo, personaje que estaba desaparecido desde los inicios del arco de Wano. Ambos aparecen vistiendo yukatas tradicionales, dando a entender cómo se verían si ambos estuvieran participando de la guerra que se libra en el lejano país que está dominado por el capitán de los piratas bestia, Kaido.

La ilustración fue lanzada como parte de la campaña de publicidad para la serie One Piece Novel "A" escrita por el autor Sho Hinata, que se serializó originalmente en la revista “mook” One Piece. La editorial Shueisha publicó los dos volúmenes de libros compilados de la historia entre abril y junio de 2018. Ahora en 2020 la obra llegará en formato manga a todo el mundo.

One Piece - Sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren es suyo, lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo a lo que se conoce como la ‘Gran Era de la Piratería’, lanzando a cientos de ellos al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.