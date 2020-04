Aplaudidas por algunos y odiadas por otros, las parejas en los animes siempre son un tema de debate, ya que es en ese punto en donde el fandom de las franquicias se suele dividir, mientras unos desean ver a dos personajes juntos y felices, hay otro grupo que quiere ver otra clase de pareja, de ahí nacen los tan populares shippings, relaciones inventadas por los fanáticos y que en la vida real nunca podrían llegar a suceder.

Es por eso que realizamos este top, para recordar a todas aquellas parejas con las que la mayoría de seguidores nunca concordaron, pero que los autores de una forma y otra terminaron forzando para darle el final que quisieron a sus series.

Ranma y Akane - Ranma 1/2

Tal vez por el hecho de ser tan pequeños cuando lo vimos, es que no nos dimos cuenta de la relación tan problemática que tenía esta dupla. Pese a que en Japón la personalidad "tsundere" es algo muy popular, en la realidad es algo que no le gustaría a nadie, tratarse de manera tan tosca y discutir casi todo el tiempo es algo que a la larga destruye a una pareja.

Inuyasha y Kagome - Inuyasha

Otra pareja problemática que mostró la clásica situación donde una de las partes no ha podido olvidar a su ex. Kagome era una chica normal y no tenía ninguna necesidad de quedarse en el otro mundo, pero fue su obsesión por Inuyasha lo que la obligaba a estar a su lado, aun sabiendo que el tipo seguía pensando en Kikyo casi hasta el final de la historia.

Sasuke y Sakura - Naruto

Esta es quizá una de las relaciones más problemáticas. Sakura siempre dio todo por Sasuke, pero este jamás le correspondió, se alejó de su lado y hasta intentó matarla, pero la joven ninja que parecía estar obsesionada con el Uchiha jamás dejó de amarlo, no fue hasta el final de la serie que se ve como ambos se juntan pese a nunca haber estado como pareja realmente.

Erika y Kyuouya - Ookami shoujo to kuro ouji

El claro ejemplo de como una chica puede ser utilizada por un chico. Erika como estudiante cometió un error al pedirle a Kyouya que fingiera ser su pareja, sin saber que este la terminaría tratando más como a una mascota. Pese a todo la serie te da a entender que si aguantas los constantes abusos, burlas y hasta celos obsesivos que terminan casi en agresión, podrás tener una relación feliz.

Raku y Chitoge - Nisekoi

Una pareja que se juntó a la fuerza debido a un compromiso forzoso entre dos familias. Pese a que Raku y Chitoge se odian, poco a poco empiezan a desarrollar afecto el uno por el otro, pero ocultándolo. Con constantes peleas y tríos amorosos es que llegó a su final esta historia en la que el protagonista en lugar de elegir quedarse con la chica de la que estuvo enamorado toda su vida y que lo estuvo esperando, decidió irse con la recién llegada que lo maltrataba.