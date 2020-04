Kimetsu no yaiba: tras polémica, eliminan el videojuego acusado de plagiar al anime

Kimetsu no yaiba está pasando por un gran momento de apogeo, con el lanzamiento de su manga, anime y ahora una próxima película que se estrenará en octubre de 2020.

La popularidad de la franquicia ha servido para que un nuevo proyecto vea la necesidad de plasmar a gran escala, el contenido de la obra de Koyoharu Gotoge. Se trata de nada menos que del videojuego Sword of the devil, el cual fue lanzado el pasado 24 de abril de 2020 y cuya historia se asemeja mucho al conocido anime.

La trama gira entorno a Tatsuya, quien de repente perdió a su familia debido a unos terribles demonios; por tal motivo, decidió volverse en cazador para vengar las muertes de sus seres queridos.

Sword of the devil

La sinopsis es casi idéntica a lo que pasó Tanjiro Kamado, protagonista de Kimetsu no yaiba y quien también decide convertirse en un demon slayer. Aparte de la historia, el logotipo muestra gran similitud con la versión original.

Sword of the devil

Los fanáticos además argumentaron en redes sociales que la apariencia de los cazadores de demonios de Sword of the devil son casi idénticos a los creados por Gotouge, con los trajes, peinados y hasta los colores empleados.

Sword of the devil

Según el portal web de animes, Anmo Sugoi, el staff del videojuego se negaba a confirmar que su trabajo era un plagio de Kimetsu no yaiba y que solo eran coincidencias. Sin embargo, ante la presión de los seguidores, el proyecto se eliminó de la Play Store.

El medio también indica que el 27 de abril a las 8.00 p. m. (hora de Corea del sur), ya no se podía descarga el juego ni comprar los ítems, por lo que se espera que este 29 de abril se cierren los servidores de Sword of the devil.