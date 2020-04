El manga de Kimetsu no yaiba finalizará en mayo de 2020. Luego de algunos rumores que salieron en redes sociales asegurando que la franquicia culminaría el 11 del mismo mes, al parecer ya se habría confirmado el hecho.

La información fue compartida por la revista japonesa Weekly Shonen Jump a través de Twitter, donde asegura el término de la obra de Koyoharu Gotouge.

Además, a través de Youtube, la encargada de Normal Editorial, Annabel Espada, dio las declaraciones respectivas sobre el final de la historieta de Kimetsu no yaiba. “Pues bueno, cuando recibimos la noticia hace mes y medio nosotros ya lo sabíamos. Nos avisan de los hiatos antes de que se hiciera público lo de la semana esta que la Shonen Jump ha estado parada por el coronavirus”, comentó.

Estrada también enfatizó que no se esperaba que la autora no siguiera con otra saga del manga. “Pero bueno, también es verdad que no nos sorprendió. Es decir, lo que nos sorprendió es que no quisieran hacer otro arco”, finalizó.

Hasta el momento, no se ha mencionado el día exacto en el que terminará la franquicia de Kimetsu no yaiba; sin embargo, muchos esperan que se haga oficial en la siguiente entrega de la historieta, la cual llegará este domingo 3 de mayo a través del portal web oficial de Mangaplus.

¿Cómo se llaman los personajes de Kimetsu no Yaiba?

Tanjiro Kamado

Demonio

Muzan Kibutsuji

Mitsuri Kanroji

Inosuke Hashibira

Kanao Tsuyuri

Rui

¿Quién es Tamayo en Kimetsu no Yaiba?

Tamayo Tamayo ( 珠 たま 世 よ ,, Tamayo?) era una experta medica y una aliada cercana de Tanjiro Kamado. Fue convertida en demonio por Muzan Kibutsuji .