Dragon Ball y la curiosa referencia que salió en el manga de Yu Gi Oh!

El anime de Yu Gi Oh es uno de los más recordados por toda una generación, con 224 episodios transmitidos en señal abierta, pocos recordarán que la historia presentada no es la versión original, sino que estuvo lleno de censuras para que sea dirigida a un público más joven.

La historia de la serie animada producida por 4Kids Entertainment relata las aventuras del personaje principal, sus amigos y el faraón Yami, quienes jugarán en los conocidos duelos de monstruos a través de cartas.

A pesar de que el manga ya finalizó, un usuario de Reddit, Doriandiaconu, encontró una particular referencia a Dragon Ball de Akira Toriyama en una viñeta de la historia de Yu Gi Oh!, lo cual dejó sorprendidos a muchos.

En la escena se puede ver a Yugi mirando las piezas del rompecabezas del milenio, en ese instante, él menciona que si se arman todas las parte del juego, este puede conceder cualquier tipo de deseo. Luego el protagonista menciona de manera descuidada cómo es como las esferas de Shenlong cumplen lo mismo.

No cabe duda que Dragon ball es homenajeado por varias franquicias populares de Japón y de todas partes del mundo, tales como One Punch-Man, Naruto, One piece y otras adaptaciones conocidas.

En cuanto al anime de Yu Gi Oh!, se alejó mucho del manga escrito por Kazuki Takahashi, ya que los personajes fallecían trágicamente cuando perdían en los juegos de cartas, hecho que no fue incluido en la animación porque era muy cruel para los niños que lo veían.