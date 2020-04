Animes 2020: todas las series que cancelaron o suspendieron su emisión debido al coronavirus

El pasado martes 7 de abril, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró a Tokio y seis regiones más del país en estado de emergencia; esto con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus, que durante los primeros siete días del mes se había esparcido a mayor velocidad entre la población.

En base a lo declarado por el funcionario de Japón, varias empresas del sector entretenimiento han empezado a anunciar la suspensión o cancelación de diversos shows. La industria del manga y anime también se vio bastante afectada, ya que la conocida Shonen Jump tuvo que migrar a su edición virtual, mientras que varios títulos que se estrenaron o estaban por estrenarse tuvieron que suspender la producción que venían realizando a manera de prevención.

Todo comenzó con Sword Art Online Alicization, la segunda parte de la cuarta temporada del anime, que estaba programada para estrenarse este 25 de abril; sin embargo, a través de la cuenta oficial de twittter de la franquicia se emitió un comunicado, dando a conocer que la fecha para el lanzamiento de la adaptación animada de la obra del escritor Reki Kawahara se aplazaría.

Tras esto la lista empezó a aumentar, Evangelion: Película 3.0 + 1.0, Shokugeki no Soma, Pokémon (2019), Boruto, The Promised Neverland, The irregular at magic high school, Digimon Adventure (2020), One Piece, Major 2nd, Kirato Pri-chan y muchos otros comenzaron a anunciar a través de sus redes sociales que debido a la propagación de la COVID-19 en su país, debían pausar de manera indefinida la producción de sus animes, aun cuando esto representa una pérdida significativa para ellos.

Por el momento las cadenas de televisión que emitían o tenían pensado transmitir estas series, han planteado repetir los capítulos de varias de ellas (en caso haya suficiente material para hacerlo), o incluso repetir temporadas anteriores completas, todo esto para llenar el hueco que están dejando.