El sitio web oficial de Mahoka Koko no Rettosei: Raihosha-hen, The irregular at magic high school: Visitor Arc, la segunda temporada del anime televisivo que adapta la obra original del escritor Tsutomu Sato, anunció este viernes, 24 de abril, que el anime se retrasará de julio a octubre de 2020, debido a los efectos que está teniendo la expansión del coronavirus (COVID-19) en Japón.

La segunda temporada desarrollará un nuevo arco que cubre los volúmenes 9-11 de la serie de novelas ligeras de Satou. Fue la artista Majiko quien se encargó de realizar el dibujo para una adaptación a manga y que posteriormente llegaría a ser animado gracias a Square Enix desde diciembre de 2015. La primera entrega tuvo un total de 26 capítulos y una película en 2017.

Risako Yoshida está encargada de dirigir la producción de la segunda temporada de The irregular at magic high school: The Girl Who Summons the Stars, con el apoyo de los estudios 8-Bit. Los nuevos diseños de personajes están a cargo de la artista original de la primera entrega, Kana Ishida, mientras que Taku Iwasaki regresa para componer la música de la serie. Y entre el grupo de Seiyuus regresan Yuichi Nakamura como Tatsuya Shiba, Saori Hayami como Miyuki Shiba y Yoko Hikasa como Angelina Kudo Shields.

La empresa Yen Press ha licenciado la emisión del anime basado en la serie de novelas ligeras protagonizadas por Yu Mori. La franquicia general de libros y mangas tiene 15 millones de copias impresas, y las novelas originales poseen 10 millones de copias en circulación.