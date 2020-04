Dentro de los productos de entretenimiento más populares que han salido de Japón en los últimos años se encuentra One Punch Man. La parodia animada cuenta la historia de Saitama, un héroe tan fuerte que puede vencer a cualquier oponente, como el nombre de la obra lo indica, de un solo golpe.

Ahora, la creación del autor anónimo ‘One’ ha anunciado que tendrá una película de acción real. La noticia ha emocionado a los fanáticos, quienes ya se preguntan quién será el elegido para llevar a la vida al legendario Saitama.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Henry Golding, estrella de la cinta Crazy rich asians, es el nombre con más posibilidades para tener el papel principal en la próxima adaptación live-action de Sony.

Mira aquí el tráiler de Crazy rich asians:

La serie animada no se centra tanto en el resultado de los combates, ya que Saitama siempre gana, sino en la carga emocional que causa su poder en él mismo. Originalmente, lo que nació como un webcomic se convirtió en un anime y no en una cinta de acción real por las diferentes sensaciones que transmitiría el dilema del protagonista al ser dibujado.

Ahora, el nuevo proyecto de Sony busca explotar la historia de One Punch Man lo máximo posible, por lo que es acertado su interés por el popular actor malasio. La respuesta de Henry Golding a la oferta del estudio es aún incierta, dado que también ha sido vinculado con la producción de un live-action de Dragon Ball Z.