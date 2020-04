One Piece: artista de Dr. Stone adaptará a manga la novela inspirada en Ace [FOTOS]

El noveno número de la serie “mook” de One Piece Magazine anunció hoy viernes 24 de abril que las novelas de One Piece Novel "A" tendrán una adaptación de manga a partir del décimo número de la revista, que se lanzará este invierno.

Boichi es un mangaka que se ha vuelto bastante conocido luego de lanzar en la revista Shone Jump su obra Dr. Stone. Pero esta no sería la primer ocasión en que colabora para el arte de One Piece, pues el año pasado adaptó un one-shot que cubrió un capítulo del manga original.

La serie One Piece Novel "A" escrita por el autor Sho Hinata se serializó originalmente en la revista “mook” One Piece. La editorial Shueisha publicó los dos volúmenes de libros compilados de la historia entre abril y junio de 2018, ahora en 2020 la obra llegará en formato manga a todo el mundo.

One Piece: Ace's Story

El décimo número de la revista One Piece también contará con un nuevo capítulo de la novela serializada “Heroínas”. Esta entrega mostrará un episodio centrado en Vivi. Los capítulos anteriores de la novela se enfocaron en las nakama Nami y Robin.

Viz Media lanzará la primera novela en mayo bajo el título “One Piece: Ace’s Story”, y describe la historia de la siguiente forma:

Presentado la historia de fondo sobre el hermano Luffy, Ace, en esta primera de dos historias en prosa que continúan la aventura en alta mar, ¡One Piece! Este volumen contiene la historia de origen del hermano adoptivo de Luffy, y cuenta su emocionante búsqueda del legendario tesoro dejado por Gol D. Rogger.